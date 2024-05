Dossier Botta e risposta

Dentro al cantiere del Politeama: "Gli operai lavorano, sono silenziosi perché usano il pennello"

Dopo il caso sollevato da Dossier sul ritardo nella consegna del prospetto del palazzo monumentale della piazza e sugli introiti incassati con la pubblicità, il direttore dei lavori ci mostra nel dettaglio il tipo di intervento che si sta realizzando. E precisa: "Siamo stati fermi, ma non per volontà nostra". L'opera pia Santa Lucia replica ai commercianti: "Vogliono solo speculare". La Damir non commenta