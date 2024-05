Dossier Lavori fantasma

Lo strano caso del cantiere al Politeama: è fermo da due anni, ma incassa milioni con la pubblicità

L'intervento per ristrutturare un palazzo storico di proprietà dell'opera pia Istituto Santa Lucia doveva durare 5 mesi e il cantiere smontato a settembre 2022. Dossier ha scoperto che la Damir, con la quale l'Ipab ha sottoscritto un contratto, ricava circa 200 mila euro al mese ma che a oggi non avrebbe alcun titolo per esporre i teloni. E i commercianti protestano: "Fatturato in calo"