Il caso Cambio Rotta, l'ex sindaco di Altavilla: "La Corte dei conti faccia luce sui finanziamenti al Consorzio Ulisse"

"Come sono stati usati i finanziamenti ricevuti dal Consorzio Ulisse, circa 750 mila euro, nel periodo dal 2014 al 2019? Uno di questi progetti a sfondo sociale, che vedeva anche il Comune come partner, era stato finanziato dalla Fondazione con il Sud con 370 mila euro ed è stato realizzato in maniera solo parziale. Fra gli altri partner c'erano anche delle associazioni locali, ma...

Il contenuto è riservato agli abbonati.