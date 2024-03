Dossier Cala il sipario

Il fardello dei debiti e il rischio di un altro ipermercato: il teatro Golden è in vendita

La struttura da oltre mille posti di via Terrasanta, inaugurata nel 1957 dalla famiglia Mangano, ha accumulato ingenti perdite. Il Comune è interessato all'acquisto ma sta studiando come. I nuovi scenari per gli eventi culturali e l'attività convegnistica a Palermo