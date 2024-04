Il gruppo Mangia ufficializza l'acquisto dell'Hotel delle Palme: "Pronti a sbarcare in altre città d'arte"

Il gruppo Mangia ufficializza l'acquisizione dell'Hotel delle Palme. Dopo l'indiscrezione pubblicata da Dossier e rilanciata dalla stampa nazionale, Aeroviaggi - società proprietaria della catena alberghiera Mangia's - affida a un comunicato stampa i dettagli del passaggio. Gli affari di famiglia, anticipati in esclusiva dall'approfondimento di PalermoToday, vengono ora confermati direttamente dai magnati del turismo che spiegano alcuni passaggi che li ha portati a firmare l'operazione finanziaria e l'accordo con lo storico cinque stelle extralusso palermitano. Entro la fine dell'anno, così, subentreranno alla guida dell'albergo al posto dell'attuale gestione.

Un accordo milionario in partnership con Unicredit

Mangia ha così chiuso un accordo, che secondo indiscrezioni di Dossier ammonterebbe a 30 milioni di euro, con il fondo di investimento Algebris Npl Partnership II: erano stati loro nel 2018 ad aver acquistato all'asta per circa 12 milioni il Grand Hotel des Palmes. Poi i lavori di ristrutturazione, con la gestione affidata alla Mare Resort, il cui amministratore unico è l'imprenditore Gaetano Corvaia. Ma le cose non sono andate come sperato e la Mare Resort, che gestisce anche lo Sporting di Cefalù e l'hotel Metropole di Taormina, avrebbe chiesto al tribunale di Palermo di poter accedere al concordato preventivo per scongiurare il fallimento. La domanda, secondo quanto appreso da Dossier, è stata accolta e per i prossimi quattro mesi la società dovrebbe accedere al regime delle misure protettive. E' qui che è subentrata la famiglia Mangia.

Per concludere l'operazione dell'acquisizione dell'hotel, che vanta 123 camere e una capienza fino a 250 ospiti, è arrivato anche il supporto di UniCredit, che già sostiene l'azienda nei suoi piani di sviluppo per altre operazioni finanziarie. Il cinque stelle di via Roma, tra l'altro, rappresenta (insieme all'acquisto del palazzo ad angolo con via Cavour che ha ospitato la sede del Banco di Sicilia, comprato "cielo-terra" per circa 2 milioni di euro) il primo investimento di Mangia's lontano dal mare, accanto ai 13 resort in suo possesso tra Sicilia e Sardegna. Con l'Hotel delle Palme, infatti, il gruppo lancia la linea "City hotels 5 stelle e 5 stelle lusso" in una città d'arte. Ma lo scounting sembra essere già iniziato e non è escluso che Aeroviaggi sbarchi con Mangia's in altre città come Roma, Milano e Firenze.

Garantiti i livelli occupazionali per il lancio del "city hotels"

Mangia, inoltre, annuncia che saranno garantiti i livelli occupazionali e che il personale del Grand Hotel et Des Palmes potrebbe essere totalmente acquisito nel passaggio: grazie alla riqualificazione effettuata dal fondo Algebris, il cinque stelle si presenta totalmente rinnovato con un design contemporaneo, funzionale ed elegante già pronto per la commercializzazione. Non appena saranno definiti gli accordi per l'avvicendamento con l'attuale società di gestione, il cambio di passo contribuirà a una crescita del fatturato del gruppo di circa il 12 per cento già a partire dal 2025. Aeroviaggi Spa, infatti, ha chiuso il 2023 con un giro d'affari di 114 milioni di euro e con un incremento del 40 per cento sull'anno precedente.

Con l’acquisizione di questa struttura iconica della città abbiamo compiuto un primo passo nel lancio della nostra strategia dedicata ai city hotel 5 stelle e 5 stelle lusso che intendiamo estendere ad altre città italiane Marcello Mangia, Ceo di Aeroviaggi

La catena alberghiera, per dare impulso allo sviluppo della nuova linea di "city hotel", intanto pensa già a una strategia con importanti brand dell'ospitalità internazionale, come già accaduto con altre strutture (il Mangia’s Brucoli è con l'Autograph Collection di Marriott International, mentre il Mangia's Santa Teresa Sardinia con la Curio Collection by Hilton). In quest'ottica, anche per i servizi di ristorazione e wellness potrebbero aprirsi le porte di nuove collaborazioni con marchi di primordine. Marcello Mangia, Ceo di Aereoviaggi, ha commentato: "Per un Gruppo come il nostro, basato a Palermo, è ragione di grande soddisfazione e orgoglio l'entrata nel portfolio del Grand Hotel et Des Palmes. Con l’acquisizione di questa struttura iconica della città abbiamo compiuto un primo passo nel lancio della nostra strategia dedicata ai city hotel 5 stelle e 5 stelle lusso che intendiamo estendere ad altre città italiane integrando strutture dello stesso alto livello".