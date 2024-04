Dossier Le grandi manovre

Il gruppo Mangia alla conquista di via Roma: occhi sull'Hotel delle Palme e sull'ex Banco di Sicilia

I magnati del turismo decidono per la prima volta di investire lontano dal mare dove, tra Sicilia e Sardegna, hanno 13 resort di lusso. Dossier svela gli affari che la famiglia avrebbe in mente: oltre all'acquisto del cinque stelle c'è anche quello dello storico palazzo che per anni ha ospitato la filiale dell'istituto di credito