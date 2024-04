Sfuma il concordato preventivo per l'Hotel delle Palme: il tribunale dichiara il fallimento della Mare Resort

Il tribunale fallimentare di Palermo ha disposto la liquidazione giudiziale, ovvero il fallimento secondo le vecchie procedure, della Mare Resort, la società dell'imprenditore Gaetano Corvaia che gestisce l'Hotel delle Palme dal 2018 e che adesso è passato nelle mani della famiglia Mangia, come anticipato in esclusiva da Dossier. I giudici in un primo momento avevano dato il via libera al concordato preventivo, per scongiurare il crac. Ma i debiti sono esponenziali ed è arrivato il dietrofront che accoglie l'istanza della Bellaville Solutions, la società a responsabilità limitata che vanta un credito di oltre un milione e 200 mila euro per i lavori di ristrutturazione del cinque stelle di via Roma affidati a giugno del 2019. E non è la sola.

L'accordo disatteso e le rate non pagate: ecco com'è fallita Mare Resort

La sentenza della quarta sezione del tribunale civile presieduta da Giuseppe Rini (estensore Maria Cultrera, consigliere Vittoria Rubino), accoglie così il ricorso della ditta che ha seguito il cantiere di ristrutturazione e si è occupata anche, nel 2020, dei lavori di manutenzione straordinaria di 118 unità immobiliari dello Sporting Club Mazzaforno di Cefalù, sempre di proprietà della Mare Resort. Prima di giungere alla liquidazione giudiziale, la società che ha gestito finora l'Hotel delle Palme (rivenduto qualche anno fa al fondo Algebris del finanziere Davide Serra che ne ha affidato la gestione agli imprenditori palermitani Corvaia) e la Bellaville Solutions avevano provato ad accordarsi: a fine 2022, infatti, avevano rideterminato il totale del debito (quasi 1 milione e 400 mila euro per entrambi i lavori) e avevano pattuito attraverso una scrittura privata che questo sarebbe stato rateizzato. Nell'accordo di dilazione, Mare Resort avrebbe dovuto pagare 68 rate dal gennaio 2023 ad agosto 2028.

Ma il ritardato pagamento ha fatto saltare l'accordo: Mare Resort ha infatti versato soltanto 25 mila euro "in conto transazione 2022" a maggio del 2023, ben quattro mesi dopo quello che doveva essere il termine della prima rata. Circostanza, quest'ultima, che ha dato diritto alla Bellaville Solutions di esigere immediatamente il saldo del debito. E così ha fatto: lo scorso luglio ha chiesto al tribunale il recupero coattivo del credito, mentre la Mare Resort pagava di tanto in tanto, senza rispettare importi e scadenze concordate, riuscendo a saldare solo 135 mila euro. Dopo la notifica del provvedimento dei giudici, la società ha sostenuto nella sua difesa che il credito vantato da Bellaville Solutions non fosse fondato. Ecco che, mentre la strada per la liquidazione giudiziale faceva il suo corso, Mare Resort provava ad aprirsi un'uscita d'emergenza, proponendo ai giudici il concordato preventivo, inserendo nell'elenco dei crediti anche quello vantato dalla ditta.

"Incapacità strutturale della società a far fronte alle sue obbligazioni"

Anche le società di Nike Real Estate e del Grand Hotel delle Palme hanno fatto ricorso per l'apertura della liquidazione: nei confronti della Mare Resort vantano infatti un credito di quasi 4 milioni e 300 mila euro per i canoni di locazione (da maggio del 2021) e di oltre 2 milioni e 200 mila euro per il ritardo nel rilascio del complesso alberghiero. Debiti troppo grandi per accogliere la richiesta di concordato preventivo, che hanno portato al fallimento come unica strada possibile. "La notevole esposizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria - si legge nella sentenza - nonché nei confronti dell'Inps (per quasi 3 milioni e mezzo di euro) e dei fornitori e la cessazione dell'attività di impresa inerente il ramo di azienda alberghiera di Taormina, rende palese la situazione di incapacità strutturale della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento. Sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale".

I giudici hanno così autorizzato due curatori, l'avvocato Paolo Sbacchi e la commercialista Adele Battaglia, nell'esercizio provvisorio della Mare Resort per la gestione del Grand Hotel delle Palme. "Vi è la necessità di tutelare l'avviamento dell'azienda - dicono ancora i giudici nella sentenza - ai fini delle future operazioni di liquidazione, nonché della carenza di elementi concreti indicativi di un pregiudizio per i creditori". Ora la Mare Resort dovrà fornire ai giudici bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, libri sociali, dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei tre esercizi precedenti, insieme all'elenco dei creditori. Intanto Aeroviaggi con il suo brand Mangia's ha confermato l'affare che ha portato gli imprenditori palermitani ad acquisire il cinque stelle di via Roma: un'operazione finanziaria da 30 milioni di euro, supportata anche da Unicredit, nell'ottica di una strategia dedicata ai city hotel con cui la società si è impegnata a garantire anche i livelli occupazionali.