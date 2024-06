La crisi dei cinema in Sicilia: "Non fateci chiudere, servono 3 milioni in Finanziaria regionale"

"Basterebbero tre milioni di euro per dare una boccata d'ossigeno alle 127 sale cinematografiche siciliane, con questi fondi potremmo in parte compensare i costi che derivano dagli affitti, dai mutui, dalle forniture di energie elettriche, sono dei costi gravosi che dobbiamo sostenere per 12 mesi e capita che in estate sull'Isola anche a causa del clima incassiamo molto poco". E' l'appello di Andrea Peria Giaconia, presidente per Palermo e provincia dell'Anec, l'associazione nazionale esercenti cinema.

L'appello alla Regione: "Inserite i cinema in Finanziaria"

Non è solo una questione meramente economica, secondo Peria Giaconia. "Salvare una sala a Petralia Sottana -aggiunge - significa salvare un presidio culturale e di legalità. Ed è anche per questo che chiediamo al governo regionale di accendere un focus sul settore e, perché no, per la prima volta di accedere in Finanziaria. D'altronde siamo l'unica categoria dello spettacolo, rispetto alle compagnie teatrali private e non, a non avere una risorsa economica finanziaria".

Una richiesta condivisa dagli altri addetti ai lavori che stamattina hanno partecipato a "Sala cinematografica, quale futuro? Prospettive e proposte", il secondo convegno regionale di Anec Sicilia e Agis (Associazione generale italiana spettacolo) Sicilia, che si è tenuto a Palazzo dei Normanni, chi dal vivo chi con interventi in video; Mario Lorini, presidente nazionale Anec, Francesco Giambrone, presidente nazionale Agis, Paolo Signorelli, presidente nazionale Anec Sicilia, Egidio Bernava Morante, presidente regionale Agis, l'esercente Sino Accursio Caracappa e Nicola Tarantino, dirigente Sicilia Film Commission, Giuseppe Gambina, della Fice, Federazione italiana cinema d'essai.

I dati del cinema in Sicilia prima e dopo il Covid

I gestori hanno snocciolato i dati che mettono chiaramente in evidenza il declino delle sale. Sono state 6 milioni le presenze in Sicilia nel 2019, calate drasticamente nel 2023 con poco più di 4 milioni di spettatori. E la situazione è drammatica nel 2024. Lo spiega, attraverso i numeri, l'imprenditore cinematografico e consulente tecnico Anec Sicilia Rosario Drago: "Secondo le stime di chiusura dell'anno in corso si scenderebbe a 3 milioni di spettatori, il 50 per cento in meno rispetto al 2019. E se in quell'anno gli schermi attivi in Sicilia erano 278, ad oggi sono 234. Quarantaquattro schermi non più operativi, dunque, alcune sale sono state chiuse definitivamente, altre trasformate o chiuse temporaneamente per mancanza di risorse".

La nicchia di Palermo che ama il cinema d'essai

Eppure, a Palermo, c'è chi resiste bene e continua ad attrarre appassionati in sala: è il caso del Rouge et Noir che puntando forte sui cinefili riesce ancora a fare sold out con titoli come "La dolce vita" e "Quarto potere". "Non c'è una formula magica, ma un lavoro lungo anni", ha spiegato a Dossier Gian Mauro Costa, direttore artistico del cinema di piazza Verdi.

Una tendenza quella del pubblico palermitano che ama le pellicole prodotte in un certo modo confermata anche da Peria Giaconia. "C'è sicuramente una nicchia nel quartiere Libertà-Politeama che cerca il film di qualità e lo trova in alcune sale che fanno cinema d'essai". Ma essendo una metropoli, ci sono anche altre fasce di pubblico diffuse nelle altre città italiane così come in tutto il mondo. "I giovani - prosegue Peria Giaconia - vogliono i blockbuster, i fantasy. Ci vorrebbero più uscite, purtroppo stiamo pagando anche questo periodo di mancata distribuzione da parte delle case cinematografiche".

"Prezzi alti? Costa di più un aperitivo"

Il presidente di Anec Palermo non è invece convinto che sia l'esborso economico ad allontanare gli spettatori dal grande schermo. "In Sicilia, un ingresso si paga in media 7,50-8 euro. Si spende molto di più per un aperitivo e lo dico non da imprenditore del settore, ma da padre di famiglia che gira in città. Io non credo che il prezzo sia alto, al Nord Italia, per esempio, il prezzo medio è 10-11 euro. Poi ben vengano le campagne ministeriali come Cinema Revolution che abbassano il costo dei biglietti, ma il problema non mi sembra questo".

Più che altro per Peria Giaconia "l'onda lunga del post pandemia ha fatto sì che oggi le sale cinematografiche paghino lo scotto della crisi economica attuale, per questo chiediamo ai vertici istituzionali regionali del governo Schifani la massima attenzione per il nostro settore, attivando una misura stabile fin dalla prossima legge finanziaria".

L'assessore Amata: "Studieremo le azioni da mettere in campo"

Per il momento, l'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata rimane vaga e in collegamento alla fine del convegno afferma: "Credo che il confronto, come quello di oggi, sia un momento di crescita per tutti gli interlocutori: studieremo, in sinergia con l'assessorato alle Attività produttive, le azioni da mettere in campo per dare una boccata di ossigeno a questo settore, importantissimo per le sue ricadute sul turismo e sullo sviluppo economico dell'Isola, perché il mondo delle sale cinematografiche non va abbandonato, anzi va sostenuto riportando anche i giovani al cinema con il coinvolgimento delle università. Il cinema non deve rappresentare solo il passato ma è presente e futuro. Sarebbe interessante creare un osservatorio che monitori costantemente l'andamento delle sale cinematografiche per prevenire tutte le criticità così da affrontarle in tempo".