Dossier Alloggi fantasma

Boom di turisti e pochi controlli: viaggio nella giungla dei b&b abusivi a Palermo

Sono migliaia gli appartamenti destinati agli affitti brevi presenti negli elenchi dell’ufficio Imposta di soggiorno, ma il numero delle strutture non registrate potrebbe essere molto più alto. Dossier ha scoperto che non esistono risorse per controlli mirati sulle locazioni in nero. Eppure stanare chi non è in regola non sarebbe difficile