Nasce Dossier, PalermoToday punta su inchieste e approfondimenti

Una redazione potenziata, con un team dedicato ad approfondire, indagare e investigare su Palermo. Una sezione da fruire pagando un abbonamento che permette di leggere reportage, storie, inchieste, approfondimenti. E di leggere le altre notizie del sito senza pubblicità. Parliamo di Dossier, una nuova fase di PalermoToday in cui entriamo da oggi con la comparsa di una sezione dedicata sul sito.

Per un paio di settimane Dossier sarà tutto in libero accesso, perché vogliamo mostrarvi cosa potrete leggere, vedere, ascoltare all'interno: basterà solo l'iscrizione. Dal 27 febbraio invece quegli stessi contenuti e tutti quelli che usciranno giorno dopo giorno diventeranno a pagamento: non solo l'iscrizione dunque, ma anche un abbonamento da corrispondere. Un modello di giornalismo che a giugno del 2022 Citynews ha già lanciato a Milano e Roma - dove già sono stati sottoscritti oltre 6 mila abbonamenti - e che ora sbarca anche a Palermo. Doveroso precisare che tutti gli altri contenuti resteranno gratuiti. Insomma, tutte le notizie che siete abituati a leggere ogni giorno resteranno di libera fruizione.

Un team investigativo, obiettivi ambiziosi

Il team sarà composto dall'intera redazione di PalermoToday alla quale si aggiungeranno alcuni giornalisti di grande esperienza che si dedicheranno solamente agli approfondimenti e alle inchieste. L'obiettivo di Dossier, ambizioso, è quello di spiegare in modo approfondito quel che accade in città. Vogliamo scavare a fondo. Indagare su quello che c'è dietro i problemi, a volte atavici, di Palermo. Provando a intercettarne gli scandali, le storture, gli sprechi e i malfunzionamenti. Puntiamo così a offrirvi un'informazione aggiuntiva rispetto a quella attuale: più approfondimenti, storie, inchieste e reportage. Un plus di informazione che - ci avete spiegato e dimostrato in un sondaggio che abbiamo fatto in passato - siete anche pronti a pagare.

Dossier, l'informazione approfondita di PalermoToday

Portare chiarezza nel mare magnum dei contenuti con cui i media bombardano il pubblico quotidianamente ma anche per stabilire un patto con i lettori stessi con un giornalismo fatto di approfondimento e indagine in una città ormai abituata a funzionare male, dove il disservizio è la prassi e la rassegnazione spesso è la risposta. L'occhio in più di Dossier punta a fornire un fondamentale contributo al suo racconto e, magari, al suo miglioramento.

Dossier fa il suo esordio sulla homepage di Palermo da oggi, martedì 13 febbraio. Uno spazio graficamente distinto che conterrà gli approfondimenti, le storie, i reportage e le inchieste. Ambiente, sanità, lavoro, criminalità, le tematiche che tratteremo. Ma anche politica, nell'accezione del "potere", e del disagio e delle diseguaglianze sociali.

Come sottoscrivere l'abbonamento e quanto costa

Alla sezione Dossier si avrà accesso sottoscrivendo un abbonamento del costo di 6 euro al mese o 48 euro all'anno. Risorse che serviranno interamente per finanziare il potenziamento della redazione e per offrire al nuovo team il tempo necessario per investigare e approfondire una notizia. L'abbonamento, come è ovvio, si potrà disdire in qualsiasi momento, con un semplice clic. La sezione Dossier è una sezione che potrete scegliere senza essere costretti, senza rinunciare all'informazione a cui siete abituati quotidianamente. Potrete farlo da desktop, da sito mobile e dalla nostra App. Pagando ci sarà anche la possibilità di fruire del giornale, dell'intero giornale, senza pubblicità. Inoltre riceverete una newsletter settimanale con il meglio del racconto della città.

Tutto il sito diventerà a pagamento? Assolutamente no. Dossier convivrà con quello che in questi 13 anni avete imparato ad apprezzare, con le notizie in tempo reale, con gli eventi, con l'informazione "local" da tutti i territori della provincia di Palermo. Tutto sempre all'insegna della qualità, della verifica, della precisione. Non cambia quindi la produzione e l’offerta informativa di PalermoToday: gli attuali contenuti resteranno accessibili gratuitamente e puntiamo, come sempre abbiamo fatto in questi anni, a migliorarla.