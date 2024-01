Cos'è Dossier e come inviare segnalazioni

Dossier è il team di giornalismo investigativo del gruppo Citynews. Nasce a giugno 2022, con l’intento di offrire almeno un’inchiesta o un approfondimento al giorno su temi d’interesse locale. A Roma e Milano può contare su due squadre di quattro giornalisti, coadiuvati da diversi collaboratori e dalle redazioni “tradizionali” di RomaToday e MilanoToday. Adesso Dossier arriva anche a PalermoToday, con due collaboratrici che si occuperanno esclusivamente ad approfondimenti e inchieste supportate dal lavoro dei giornalisti della redazione palermitana.

L’informazione di Dossier è complementare a quella che siete abituati a leggere su questo sito. Da una parte il racconto della cronaca, della politica, dello sport e dell’attualità che avete sempre dimostrato di apprezzare per la sua velocità, precisione e rigore (e che rimane gratuito). Dall’altra l’indagine, l’approfondimento, la necessità di andare oltre la notizia per svelare tutte le storture, le contraddizioni, i crimini, gli sprechi e le inefficienze del capoluogo siciliano. Un servizio che potete scegliere di fruire e sostenere, abbonandovi qui.

I nostri articoli parlano di temi sociali, ambiente, sanità, crimine, potere, diritti, lavoro, e sono multimediali. Contengono foto, video, podcast, grafici, mappe, e sono il frutto di settimane o mesi di lavoro. Il tempo necessario per trovare le domande (e le risposte) giuste, intervistare le fonti, elaborare dati e numeri, consultare documenti riservati, infiltrarsi con microfoni e telecamere nascoste e fare tutte le opportune verifiche sul materiale raccolto. Il risultato sono decine di inchieste e approfondimenti, da cui non di rado sono nate anche indagini giudiziarie, controlli del Comune e interrogazioni parlamentari. Per farvi un’idea qui sotto potete leggerne alcuni, gratis.

Scrivici

Dossier è un servizio in abbonamento, senza i suoi abbonati non potrebbe esistere. Le vostre domande e le vostre critiche ci aiutano a migliorare il nostro lavoro, dalle vostre segnalazioni nascono tantissimi dei nostri articoli. Potete scriverci a dossier@palermotoday.it