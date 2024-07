Dossier Il giudice senza giustizia

Spatuzza, l'uomo della svolta: "Sulla strage di via D'Amelio ho detto tutto ciò che sapevo"

Già nel 1998 il killer di Padre Puglisi svelò che la prima pista sull'attentato a Borsellino era sbagliata, ma le sue dichiarazioni non ebbero seguito e rimasero segrete per 15 anni. Dopo il suo pentimento, nel 2008, ha smascherato il "pupo vestito" e parlato di un depistaggio di Cosa nostra. Ma oggi, dopo 32 anni, si sa che fu ordito in ambienti istituzionali...