L'esorcismo di famiglia tra torture e perversioni: tutti i retroscena della strage di Altavilla

Avrebbe chiamato i carabinieri per costituirsi, confessando di aver ucciso la moglie e due dei suoi figli, e poi non avrebbe più proferito parola. A svelare gli orrori perpetrati nella villetta di Altavilla Milicia non sarebbe stato Giovanni Barreca, ma l'unica sopravvissuta alla strage, la figlia di 17 anni, che oggi è stata a sua volta arrestata e che avrebbe ammesso di aver partecipato alle...

Il contenuto è riservato agli abbonati.