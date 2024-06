La mappa della mafia a Palermo: "Otto mandamenti, Cosa nostra vuole tornare leader mondiale del traffico di droga"

"Cosa nostra palermitana ha tentato di opporre alla polverizzazione della struttura di vertice - ovvero la commissione provinciale - reiterati tentativi di ricostruzione di rilancio dell’architettura organizzativa cercando di individuare figure capaci di condensare autorevolezza e leadership riconosciute da tutte le famiglie dei mandamenti. Tuttavia, le costanti attività di contrasto eseguite a Palermo e provincia evidenziano la difficoltà di Cosa nostra nel ricostituire un organismo di vertice". Inizia così la relazione semestrale della Dia che disegna un quadro attuale della mafia palermitana e disegna la mappa della mafia in città: rimane "la ripartizione della matrice criminale" in 15 mandamenti (8 in città e 7 in provincia) e 82 famiglie (33 in città e 49 in provincia), articolazioni tutte gerarchicamente strutturate al loro interno.

Emerge che la chiara difficoltà di Cosa nostra nel ricostituire un organismo di vertice favorirebbe l’affermazione a capo di mandamenti e famiglie di giovani esponenti che vantano un’origine familiare mafiosa "a cui si affrancano e a volte si contrappongono gli anziani uomini d’onore, che, tornati in libertà, pretendono di riacquisire il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione". L’assenza di una struttura di “comando al vertice” comporta perlopiù accordi tra i clan basati sulla condivisione delle linee d’indirizzo e sulla ripartizione delle sfere d’influenza tra gli esponenti dei vari mandamenti.

Il trasloco dei mafiosi nel clan di Pagliarelli

Le costanti e incessanti azioni di contrasto hanno da ultimo portato all’arresto di Messina Denaro indiscusso capo della mafia trapanese che condizionava con il suo carisma e con la sua autorevolezza anche questioni afferenti a cosa nostra palermitana e agrigentina. La maggiore flessibilità della competenza territoriale dei mandamenti, rispetto al passato, nonché la minore rigidità nel “passaggio” di soggetti tra i diversi mandamenti è stata già documentata in recenti attività investigative. Anche nella recente operazione “Villaggio di Famiglia” si è assistito a spostamenti dell’asse criminale da Porta Nuova a vantaggio del limitrofo mandamento Pagliarelli. In particolare, è stato documentato il transito di diversi soggetti già affiliati al mandamento di Porta Nuova (con aree di influenza ben radicate negli storici quartieri della Vucciria e di Ballarò) all’interno del mandamento Pagliarelli e, segnatamente, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia la cui forza criminale nel quadro di situazione venutosi a delineare risulta ancor più vigorosa. Ne risulta un quadro d’insieme di un sodalizio compatto al suo interno, dove i vertici delle diverse famiglie si sono sempre avvicendati nel segno di una sostanziale coesione e linearità.

L’analisi dei diversi provvedimenti giudiziari del semestre conferma un forte interesse di Cosa nostra per il traffico degli stupefacenti, la cui gestione costituisce, uno dei principali canali di finanziamento dell’intera organizzazione. "Al riguardo - dicono dalla Dia - si evidenzia come l’esistenza di un’unica “regia” nella gestione dello spaccio nella città di Palermo era già stata ampiamente confermata dalle evidenze investigative dello scorso semestre con alcune indagini i cui esiti avevano evidenziato il ruolo di coordinamento del mandamento di Porta Nuova nell’organizzazione delle diverse piazze di spaccio dell’area della movida palermitana e nei quartieri Ballarò, Vucciria e Capo".

Droga, l'ambizione di Cosa nostra: tornare leader nel panorama internazionale

Cosa nostra a Palermo ha imposto la propria gestione diretta del traffico e della distribuzione della droga e ambirebbe ad assumere nuovamente una posizione di leadership nel panorama internazionale. Attualmente l’approvvigionamento dello stupefacente è garantito da solidi rapporti con la ‘ndrangheta, la camorra nonché altri fornitori stranieri.

Significativa a questo proposito è stata l'operazione "Cagnolino" messa a segno il 18 aprile 2023 dalla guardia di finanza di Palermo che ha arrestato 21 persone responsabili di associazione finalizzata al traffico di cocaina, dalla Calabria alla città di Palermo. L’indagine ha svelato l’esistenza di un gruppo diretto, finanziato e organizzato da una coppia di fratelli appartenenti al

mandamento di Villagrazia-Santa Maria Di Gesù, “in affari – direttamente o tramite alcuni fidati sodali - con alcuni componenti della famiglia calabrese dei Barbaro, legati tra loro da uno storico vincolo del tipo cliente-fornitore su un piano di assoluta parità”. I grossi carichi di stupefacente venivano smerciati non solo a Palermo, ma risultavano operati anche in provincia

di Trapani e segnatamente a Mazara del Vallo.

Le estorsioni e lo Statuto dei mafiosi: "Lo hanno scritto i padri costituenti"

Altre operazioni della polizia hanno confermato episodi di estorsione eseguiti nei confronti di imprese e commercianti posti in essere anche come imposizione di manodopera e forniture. Basti pensare all’operazione “Roccaforte” che ha disposto l’arresto di 7 persone tra cui il capo, uomini d’onore e vicini alla famiglia di Rocca Mezzomonreale del mandamento di Pagliarelli, responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, di traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata.

L’indagine, incentrata su un nucleo familiare, parte integrante della famiglia di Rocca Mezzomonreale, ha permesso di ricostruire svariate estorsioni nei confronti di imprenditori e commercianti nel territorio “di competenza”. Il controllo del territorio era infatti garantito dall’imposizione del pizzo alle attività commerciali e anche attraverso il ricorso a gravi atti intimidatori nei confronti di quegli imprenditori che decidevano di non sottostare alle regole. Proprio il rispetto delle regole mafiose più arcaiche sarebbe l’ossessione degli appartenenti della famiglia mafiosa i quali, intercettati nel corso di una riunione, facevano costante riferimento alle norme statuarie dell’organizzazione: “C’ è lo statuto scritto... che hanno scritto i padri costituenti...”.

Evidenze investigative hanno scoperto come, anche dall’interno degli istituti penitenziari, possano essere impartite direttive per la gestione delle attività estorsive, come risulta dal provvedimento nei confronti di un boss di Pagliarelli, in stato di detenzione "che impartiva le proprie direttive per un’equa ripartizione delle attività economiche sul territorio in modo da evitare lamentele".

La scalata della famiglia del Villaggio Santa Rosalia

Le indagini hanno confermato la capacità di Cosa nostra di garantire assistenza ai propri sodali attraverso il ricavato delle attività illecite, utilizzato per il mantenimento in carcere di capi e uomini d’onore detenuti, oltre che dei loro familiari. Recentemente alcune operazioni hanno messo in luce la centralità della famiglia Villaggio Santa Rosalia all’interno del mandamento Pagliarelli, rimarcandone il grado di autonomia nelle decisioni criminali rispetto alle altre famiglie mafiose del mandamento al punto da “non subire particolari limitazioni neppure dai vertici del mandamento di Pagliarelli di cui pure fa parte”. E' stata documentata la capacità della famiglia del Villaggio Santa Rosalia di relazionarsi autonomamente con altre famiglie di diversi mandamenti, consolidando con queste nel tempo fruttuose relazioni. Peraltro, la compattezza di questo sodalizio, i cui vertici delle diverse famiglie si sono sempre avvicendati nel segno di una sostanziale coesione e linearità, ha consentito al mandamento Pagliarelli un rafforzamento criminale nel panorama mafioso palermitano.

Cosa nostra continua poi a perseguire la strategia della sommersione attuata perlopiù nell’infiltrazione dell’economia legale. In linea con quanto rappresentato in passato, è stato evidenziato che il controllo economico delle imprese dedite ai servizi funebri e al trasporto dei malati costituisce un settore di grande interesse per Cosa nostra.