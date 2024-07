Le pericolose lettere dal carcere del boss Giuseppe Graviano per mandare ordini all'esterno

Usa inevitabilmente carta e penna e scrive, scrive tantissimo, non solo alla moglie e alla madre, ma addirittura ad altri mafiosi detenuti come lui al 41 bis. Ed è quasi certamente uno dei boss che ricorre più spesso alla Cassazione, persino da solo, senza l'assistenza di un avvocato, e senza peraltro badare a spese, visto che le sue istanze non vengono praticamente mai accolte e...

Il contenuto è riservato agli abbonati.