Dossier Attraversano il mare

Quel filo che lega Ballarò all'Africa: ecco dove finiscono gli smartphone rubati a Palermo

Ci sono i ladri "professionisti" e quelli che rivendono i cellulari per una dose di crack, ma è nel vecchio quartiere del centro storico che i ricettatori hanno ormai creato una rete collaudata. E che, come ha scoperto Dossier, arriva addirittura in un altro continente, dove è possibile persino superare i sofisticatissimi sistemi di blocco dei dispositivi