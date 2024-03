Anche i boss dietro il business delle auto rubate a Palermo: ecco come ci guadagna la mafia

Non è solo un business da "cani sciolti" o da bande di ladruncoli: anche Cosa nostra "mangia" sui furti di auto e moto. La conferma dell'interesse dei boss emerge dall'inchiesta sul clan di Brancaccio, scattata pochi giorni fa, dopo l'omicidio di Giancarlo Romano, ritenuto a capo della famiglia di corso dei Mille. Come aveva raccontato Dossier, mediamente ogni giorno sparisce circa un mezzo all'ora tra la città e la provincia. Anche se i furti, secondo la "filosofia" dell'uomo ucciso in via XXVII Maggio, allo Sperone, sono roba di bassa lega, di cui si può occupare chi non ha "valori, principi ed ideali", restano pur sempre un affare lucroso in tempi di magra per l'organizzazione criminale, decimata dagli arresti e dalle condanne, e consentono comunque di mantenere una forma di controllo sul territorio. Sono peraltro le stesse bande di ladri che, in caso di attriti, chiedono l'intervento dei mafiosi per mettere ordine.

