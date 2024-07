Dossier Mafia e religione

I boss e la Santuzza, la fede distorta di Cosa nostra tra "punciute" e improvvisi pentimenti

Nell'antico rituale di affiliazione, così come svelato per la prima volta da Tommaso Buscetta e poi appuntato anche in alcuni documenti sequestrati a Salvatore Lo Piccolo, è previsto che venga bruciato un santino, che può raffigurare anche la Patrona di Palermo. La storia del mafioso che decise di collaborare dopo aver visto una reliquia in carcere