Dossier Inferno quotidiano

Festini, orge e cocaina in una casa del centro di Palermo: "Sono stata stuprata e picchiata per anni"

La presunta vittima, una donna di 38 anni, ha denunciato che il suo ex marito l'avrebbe umiliata e costretta ad avere rapporti sessuali con tre suoi amici in un'abitazione nella zona di via Notarbartolo. Ora tutti e quattro sono indagati. La difesa: "Nessun abuso, lei era consenziente"