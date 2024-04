Dossier Nella gioia e nell’onore

Il boss Tommaso Lo Presti torna libero e festeggia le nozze d'argento nella chiesa di San Domenico

Il mafioso di Porta Nuova dopo anni trascorsi in carcere ha rinnovato la sua promessa a Teresa Marino, condannata pure lei per aver gestito il clan. Tanti gli ospiti che non sono passati inosservati a due passi dal Pantheon dove si trovano anche le spoglie del giudice Giovanni Falcone. Poi la festa in una villa con due noti cantanti neomelodici