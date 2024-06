Dossier La battaglia giudiziaria

La storia paradossale del boss della Kalsa Gino "u mitra": dovrebbe essere libero ma resta in carcere

Dopo una lunga battaglia, Luigi Abbate a marzo ha ottenuto il riconoscimento della continuazione tra varie condanne che ha rimediato dagli anni '90 per mafia e altri reati "fine" come l'estorsione. Questo ha portato a una riduzione della pena complessiva: "Ma resto ingiustamente in cella"