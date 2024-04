La cerimonia per il mafioso a San Domenico, il rettore: "Siamo addolorati, non sapevamo chi fosse"

"Come rettore della chiesa di San Domenico, insieme alla comunità dei frati domenicani di Palermo, sono profondamente scosso e addolorato per l'accaduto", così fa sapere Sergio Catalano, il prete che ha celebrato la cerimonia per le nozze d'argento del boss di Porta Nuova, Tommaso Lo Presti, detto "il pacchione", e la moglie, anche lei condannata per mafia, Teresa Marino, a pochi passi dalle spoglie del giudice Giovanni Falcone, come aveva raccontato in anteprima Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di PalermoToday lo scorso 17 aprile.

Come Maria Falcone, sorella del giudice assassinato dalla mafia, anche Catalano - a otto giorni da quell'articolo - ha deciso di prendere una posizione e di "fare chiarezza": "Appare evidente - scrive Catalano nella lettera sottoscritta anche dal priore del convento di San Domenico, Giuseppe Sabato - come da parte della nostra comunità non ci sia stata nessuna scelta di acquiescenza verso la realtà della mafia o - peggio - di connivenza con essa: non abbiamo avuto contezza delle persone che si sono presentate per chiedere di celebrare il rito religioso nella nostra chiesa, se avessimo saputo per tempo quale realtà essi rappresentavano, non avremmo mai dato seguito alla loro richiesta".

E prosegue: "La mafia cerca ogni occasione per infilarsi nella società civile e nella Chiesa: da parte nostra vigileremo con rigore e con regole nuove e più stringenti per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro. I Padri domenicani sono uniti e fermi nella condanna della mafia: proprio dall'iniziativa dei domenicani di Palermo, nel 2015, quando ero priore della nostra comunità conventuale, venne presa la decisione di traslare in San Domenico le spoglie di Giovanni Falcone. Quel gesto voleva essere il riconoscimento simbolico del ruolo del magistrato per il riscatto della Sicilia e, dal punto di vista della Chiesa, dell'altissimo valore evangelico del suo operato e del suo sacrificio. Noi siamo la Chiesa del Beato Pino Puglisi e di Papa Francesco e per noi non c'è un'altra Chiesa".

Inoltre, come scrive ancora il rettore di San Domenico "quanto al valore del rito celebrato voglio ricordale le parole di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: 'Ciascuno (...) esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il Corpo del Signore, mangia e bene la propria condanna'. Non credano dunque i mafiosi di poter accedere ai sacramenti con sotterfugi di sorta: nessuna salvezza è possibile fuori da una prospettiva di pentimento e di conversione".

Infine Catalano fa sapere che per la celebrazione della cerimonia "è stata fatta un'offerta di 400 euro" e "per dare un'ulteriore forza simbolica, coordinandoci con le autorità, destineremo la somma in questione a iniziative a sostegno della lotta alla mafia"