Dossier Passanti nel mirino

C'è un uomo che terrorizza un quartiere di Palermo sparando ai passanti con una carabina a gas

Sono almeno tre le persone raggiunte dai colpi. L'ultimo episodio ha come protagonista una donna, che è stata ferita mentre camminava di sera. Il suo racconto a Dossier: "Ho sentito un forte e improvviso dolore alla spalla. Poi il sangue e il vomito indotto dalle fitte". Per lei necessario un intervento in ospedale per rimuovere il proiettile - FOTO E VIDEO