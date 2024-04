Dossier I retroscena dopo l'arresto

Il patto coi boss, posti di lavoro, carne e benzina : il "metodo" Mimmo Russo per vincere le elezioni

L'esponente di Fratelli d'Italia che è riuscito a navigare per quasi 40 anni tra i palazzi del potere ora è finito in carcere. Per i pm avrebbe contato sui voti di vari clan, ma anche di imprenditori ai quali in cambio del suo aiuto politico avrebbe chiesto impieghi da offrire per ottenere altre preferenze: "Sei fondamentale, se tu non vinci siamo fuori dai giochi"