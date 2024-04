Dossier Le intercettazioni

Il centro commerciale e la variante al Piano regolatore: "Così Mimmo Russo aiutò imprenditori e massoni"

Da presidente della commissione Urbanistica del Comune, l'ex consigliere si sarebbe attivato per far passare un progetto già rigettato dal Suap in cambio di posti di lavoro nella struttura e di voti alle Amministrative del 2022. "E' uno che ci ha dato senza avere niente... C'era un patto: 'Io mi sposo questa causa, alle Comunali siete con me?'"