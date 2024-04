Il pestaggio, la scomparsa e il mistero del covo di Riina: "Diteci che fine ha fatto Angelo"

Trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato e pagare con il prezzo più alto: la vita. Angelo Gullo oggi sarebbe un signore di 57 anni. E' rimasto per sempre un ragazzo: ne aveva appena 26 quando di lui si sono perse le tracce. Era la notte del 22 gennaio 1993 e si trovava nella zona di Borgo Molara, là dove Palermo sta per trasformarsi in Monreale. Poi il buio. Una sparizione dai contorni misteriosi e per certi versi inspiegabili. L'unico lampo nel mistero è datato 2008, 15 anni dopo la sua scomparsa, quando un pentito rivela: "E' stato eliminato, ecco perché". Ma i familiari pretendono risposte certe, e tre dei suoi cinque fratelli - attraverso Dossier - chiedono che le indagini vengano riaperte: "Diteci che fine ha fatto Angelo".

