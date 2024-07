Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dalle storie dei "plusdotati" al mare negato all'Addaura

A Carini sorgerà un centro di ricerca internazionale in un terreno che prima era un uliveto. Si tratta di un polo d'eccellenza per la biomedica e le biotecnologie. Dossier vi svela come sarà il nuovo Rimed che inaugurerà nel 2025. Federica Virga nel suo reportage - corredato da video e foto - vi porta dentro al cantiere alla scoperta dei laboratori e degli altri edifici che si affacciano sul mare. Nei prossimi anni, nella spianata di oltre 16 ettari, sorgerà anche un ospedale: l'Ismett 2.

Giulio Giallombardo invece ci racconta le storie dei giovani palermitani "plusdotati". Bambini, ma anche ragazzi, con un alto quoziente intellettivo che spesso in classe si annoiano perché sanno già tutto. E così c'è chi a 6 anni ha imparato da autodidatta a leggere e scrivere in giapponese o in cirillico, c’è chi si lancia in calcoli matematici e chi brilla al pianoforte o nel canto. Dossier riferisce alcuni dei casi seguiti da Virtualmente, il centro di riferimento a Palermo.

Si annoia pure Giuseppe Graviano, il boss mafioso detenuto al 41bis. Così si mette a scrivere. Solo che le lettere che invia, come ci spiega Sandra Figliuolo nel suo approfondimento, sono state considerate "pericolose" dalla Cassazione, perché avrebbero lo scopo di mandare ordini all'esterno. Dossier ha analizzato 40 sentenze dal 2020 a oggi a carico del capomafia stragista di Brancaccio: ben 30 riguardano missive sequestrate perché scritte con "linguaggio criptico" e con contenuto "ambiguo" e "illogico". Sono rivolte alla madre, alla moglie, ma pure ad altri detenuti appartenenti alla Camorra.

Con Giovanni Tarantino facciamo un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta della Palermo che fu. Lo sapevate che agli inizi del Novecento a Villa Sperlinga c'erano un lago con un ponticello, tre campi da tennis, una cupoletta persiana, una grotta e diverse specie di pappagalli? Dossier vi racconta, anche con foto inedite dell'epoca, come Euphrosyne Whitaker aveva plasmato il suo giardino prima che venisse colpito da un devastante incendio e profanato dal sacco di Palermo.

E di un'altra profanazione, quella del mare, ci parla invece Federica Virga. Perché tra l'Addaura e Vergine Maria - in quella che era l'ex spianata di cemento che ospitava il ristorante Mamma Leone - è comparso un cartello con su scritto "proprietà privata" su un cancello chiuso che vieta l'accesso alla spiaggia. Ma i residenti non ci stanno e qualcuno ha presentato un esposto alla capitaneria di porto. Dossier ha chiesto al Comune se chi ha chiuso quel cancello avesse le autorizzazioni per farlo.

Infine, Francesco Sicilia ci descrive l'analisi del voto a Palermo fatta da Franco Mostacci, ricercatore statistico e analista socio-economico. Per le ultime elezioni Europee, ha preso in esame i vari codici di avviamento postale (Cap) della città e le diverse fasce di reddito. Si scopre che il Pd è il partito dei ricchi, mentre il M5S trionfa tra i meno abbienti.