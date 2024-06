L'inerzia del Comune sul Prg, così al posto di un giardino pubblico ora c'è un parcheggio abusivo

Parcheggio o spazio verde pubblico? C'è un terreno - acquistato nel 2017 da un'azienda privata, la Solfin spa - che, in base al Piano regolatore generale (Prg), ricade in massima parte in una zona destinata a spazio verde pubblico ma che il Comune non ha realizzato per tempo facendo decadere i vincoli all'esproprio. La Solfin, proprietaria anche della sala bingo che si trova di fronte al parcheggio, il 20 marzo del 2023 si è così legittimamente rivolta all’amministrazione comunale per chiedere che l’intera area venga destinata a parcheggio. Sull'istanza di rideterminazione urbanistica, però, gli uffici comunali sono rimasti in silenzio e la Solfin ha fatto ricorso al Tar.

