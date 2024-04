Dossier Il reportage

Chiuso alla città ma aperto agli operai: siamo entrati nell'ex Parco Cassarà a 10 anni dal sequestro

Viaggio tra i 28 ettari di verde, dove il Coime si occupa con poche risorse della manutenzione e non mancano gli angoli di degrado. Il dirigente Teriaca: "Una zona è stata bonificata e le indagini sul sottosuolo non hanno mai evidenziato grossi problemi". Il consigliere Amella: "Il Comune acceleri per la riapertura". Ma i tempi restano molto incerti - VIDEO E FOTO