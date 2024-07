Dietrofront della Regione, sospese le autorizzazioni per il lido in costruzione a Barcarello

Nonostante siano passate settimane, durante le quali sono state montate pedane e strutture in legno rimovibili da trasformare in solarium e pub, la Regione ha deciso di fare retromarcia e sospendere tutti i provvedimenti per il lungomare di Barcarello. Dopo il rilascio dell’autorizzazioni temporanee gli uffici dell’assessorato Territorio e ambiente hanno congelato gli atti che, per un problema interpretativo della norma, erano stati emessi su richiesta di alcune società che volevano allestire dei locali in un'area protetta e dunque vincolata. Tra queste la Gifra srls che aveva annunciato con alcuni video sui social - poi rimossi - l’arrivo del B-Bay club, il "primo lido all inclusive" dove prendere il sole sui lettini, godersi una vasca idromassaggio davanti al mare e gustare prelibate cene al tramonto. L'autorizzazione era stata già rilasciata ma, successivamente, è venuto fuori che le società interessate non avevano la Vinca, il documento di Valutazione d’incidenza ambientale necessario per qualunque genere di attività.

Le proteste degli ambientalisti e la retromarcia della Regione

A sollevare il caso a Dossier erano stati residenti e ambientalisti ai quali non era sfuggita la presenza di furgoni e operai intenti a montare una struttura in tubi di metallo poggiata sulla scogliera, a pochi metri dal lungomare in cui sono stati terminati da poco i lavori di riqualificazione. Alle loro rimostranze si era aggiunto il deputato regionale Adriano Varrica, del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un'interrogazione parlamentare per conoscere i contenuti della concessione e la trafila seguita per ottenerla. L'istanza per la concessione dell'area destinata al il B-Bay club era stata presentata a marzo dalla srls. L'obiettivo - vista l’impossibilità da parte degli enti locali di rilasciare concessioni durature per il contenzioso tra il governo Meloni da una parte e dall'altra il Consiglio di Stato e la Comunità europea con la nota direttiva Bolkestein - era quello di ottenere un'autorizzazione breve, della durata di 90 giorni, che avrebbe consentito loro di occupare l’area da giugno ad agosto 2024.

Per la stessa area era stata avanzata un'altra istanza da parte della Miton, una srls indipendente dalla Gifra (sebbene gli amministratori unici portino lo stesso cognome), che avrebbe chiesto l'utilizzo di quella porzione di Barcarello per 90 giorni a partire dal primo settembre. Tutte e due, però, entro i termini previsti avrebbero dovuto smontare le strutture (la prima a fine agosto e l'altra a fine novembre) e ripristinare lo stato dei luoghi. Nonostante le autorizzazioni fossero state già rilasciate, gli uffici hanno fatto altri approfondimenti alla luce di un decreto assessoriale del 2018 che, sotto il profilo delle tutele nelle aree protette, equiparava sostanzialmente le zone di terra e di mare comprendendo anche i "punti di confine". Alla luce di questa "nuova" interpretazione, l'assessorato ha deciso di revocare le autorizzazioni vincolandole all'ottenimento della Vinca, un atto di competenza comunale senza cui non è possibile aprire alcuna attività e di cui le società non sarebbero ancora in possesso.

Il Comune di Palermo grande assente

Grande assente il Comune di Palermo che, come si evince dall'autorizzazione firmata dalla Regione, era stato coinvolto nella conferenza di servizi insieme a Capitaneria di porto, Agenzia delle Dogane, Ufficio del Genio civile e Sovrintendenza. L’Amministrazione comunale, infatti, non ha risposto all'appello entro il termine previsto e così si è formato il cosiddetto silenzio-assenso. Durante la conferenza di servizi, quindi, ciascuno degli attori avrebbe fornito il proprio parere e alla fine, in mancanza di contestazioni relative alle eventuali problematicità che avrebbe potuto costituito la struttura, gli uffici regionali non hanno evidenziato, almeno all'inizio, nulla sul fatto che si trattasse di un'area vincolata. Nulla però impedisce adesso alle società coinvolte di seguire l’iter, per il quale serviranno alcune settimane, per ottenere la Vinca e ricominciare tutto, o quasi, da capo.

Varrica: "Emerse le lacune, terremo alta l'attenzione"

"L'interrogazione parlamentare - spiega Varrica - ha lasciato emergere le lacune della Regione nel processo di autorizzazione, peraltro su un'area estremamente sensibile e di pregio. Terremo alta l'attenzione per garantire che norme e procedure vengano rispettate a tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico ma anche dei privati ai quali l'Amministrazione deve fornire un quadro chiaro delle regole, delle condizioni e dei luoghi sui quali è possibile svolgere attività di impresa", conclude il deputato regionale che attende ancora risposta all'interrogazione.