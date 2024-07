Dossier L'Isola dei famosi

Il party abusivo sull'isolotto, i retroscena della festa e cosa rischiano i partecipanti

Per accedere all'evento che ha scatenato feroci polemiche, organizzato per festeggiare il compleanno di due fratelli medici, bisognava far parte di una lista esclusiva. La Regione: "Nessuna autorizzazione", la Lipu: "Quanta sporcizia". Anche la Procura vuole vederci chiaro. Il dj un ex comandante della Capitaneria di porto: "Mi avevano detto che si doveva realizzare un videoclip" - VIDEO E FOTO