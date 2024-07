La festa abusiva sull'isolotto, scatta la denuncia per i partecipanti

Arrivano le prime contestazioni per il festino sull'isolotto in cui si trova la riserva naturale di Isola delle Femmine. I finanzieri del Reparto operativo aeronavale hanno redatto l'informativa, poi inviata in Procura, in relazione all'evento non autorizzato che si è tenuto sabato scorso. Secondo quanto ipotizzato dalle fiamme gialle, gli oltre ottanta partecipanti avrebbero violato quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della 394/1991, la legge quadro delle aree protette, ovvero avrebbero preso parte allo svolgimento di un'attività pubblicitaria non autorizzata dall'ente gestore della riserva che è la Lipu. Solo ai promotori dell'evento, i due medici gemelli che hanno festeggiato il compleanno (sostenendo si trattasse di un videoclip), viene contestato anche l'articolo 666 del codice penale, ovvero l'organizzazione di un evento senza autorizzazione dell'autorità pubblica.

La festa prima del videoclip

Un gruppo di persone tra cui molti professionisti, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, hanno partecipato alla festa dei due gemelli, due chirurghi che lavorano in strutture private, in un locale che si trova nel lungomare di Isola. Intorno alle 18.30 gli invitati, con addosso vestiti colorati che richiamavano i quattro elementi (aria, terra, acqua e fuoco), sono saliti a bordo di una serie di scialuppe noleggiate ad hoc per raggiungere l'isolotto. Una volta sbarcati i partecipanti si sarebbero goduti qualche ora nella riserva, dove normalmente si va sotto la guida degli esperti della Lipu (Lega italiana protezione uccelli), danzando sulle note di un dj che fino a 4 anni fa era in servizio nella guardia costiera ed esponendo cartelli con scritto "Save the planet". "Sono stato contattato da loro per realizzare un videoclip e mi hanno detto di avere un’autorizzazione" spiega dj Mauriziotto, all'anagrafe Maurizio Giglio.

A segnalare la vicenda sono stati alcuni bagnanti e Vincenzo Di Dio, il presidente di Lipu Palermo nonché direttore della riserva naturale orientata di Isola delle Femmine. "L'isolotto - ha detto Di Dio - è una riserva istituita dalla Regione oltre trent’anni fa ma è anche un ‘Sito natura 2000’, una classificazione europea che impone una serie di restrizioni perché si tratta di un luogo che non si coniuga con una serie di attività. E’ davvero una proprietà privata ma questo non esenta nessuno dal rispetto di determinate regole. Un turista - spiega - può raggiungere l’isolotto e fruire gratuitamente della riserva. Ed è anche possibile prenotare, diversamente si trovano i volontari della Lipu vicino all’area di sbarco". I due medici gemelli avrebbero organizzato l'evento con un'autorizzazione della proprietaria, la marchesa Paola Bacci Pilo, ma non avrebbero - come confermato dai vari enti coinvolti - ritenuto di dovere informare la Lipu, la Regione e il Comune di Isola.