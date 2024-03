Palermo sempre più tropicale: ora si coltivano papaya, mango e caffè al posto degli agrumi

Nelle campagne a pochi chilometri dalla città la vaniglia è riuscita a sopravvivere al terzo inverno consecutivo. Si tratta di una pianta rampicante molto delicata che cresce solo in alcune zone del mondo, principalmente nell’isola La Réunion e in Madagascar, ma che da qualche anno l'imprenditore agricolo Rosolino Palazzolo riesce a coltivare anche nella sua azienda: "Il clima è nettamente cambiato”, spiega mentre ci guida attraverso la sua piantagione di banane e chiedendoci di fare attenzione a non calpestare le piante di caffè che incontriamo sul cammino. E' l’ultima settimana di febbraio, il cielo è nuvoloso ma la temperatura è decisamente primaverile. "Solo fino a dieci anni fa non sarebbe stato possibile coltivare queste piante - racconta a Dossier l’agricoltore - perché normalmente in questo periodo dell’anno anche nelle serre le temperature si attestavano la notte intorno ai due o tre gradi. Adesso invece non scendono sotto i dieci”.

Il contenuto è riservato agli abbonati.