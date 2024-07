Il Comune: "Il cancello che vieta l'accesso al mare tra l'Addaura e Vergine Maria va riaperto"

Il cancello che vieta l'accesso al mare nel tratto tra l'Addaura e Vergine Maria va riaperto. Lo ha deciso il Comune dopo il caso sollevato da Dossier, che ha raccolto le proteste dei residenti. All'altezza del civico 780 del lungomare Cristoforo Colombo, dove prima c'era il ristorante Mamma Leone, da qualche settimana il cancello era stato chiuso a chiave con un lucchetto per impedire a chiunque lo volesse di raggiungere la spiaggetta. Ma il cancello, nonostante ricada in una proprietà privata, secondo l'assessorato alle Politiche ambientali e agli Interventi costieri deve restare aperto.

"Proprietà privata", ma il catenaccio va rimosso

L'assessorato guidato da Pietro Alongi ha così avviato formalmente un procedimento e ha invitato i proprietari di quel cancello, dove è apparso un cartello con su scritto "proprietà privata" e che ricade su una porzione di costa demaniale, a rimuovere immediatamente il catenaccio, in anticipo rispetto all'attuazione del Pudm (il Piano di utilizzo del demanio marittimo) e facendo seguito a specifiche ordinanze della capitaneria di porto.

Dopo l'esposto anonimo, che ha messo in moto la polizia marittima per stabilire se effettivamente veniva garantito l'ingresso al mare, anche gli uffici comunali preposti al servizio di progettazione lavori e interventi sulla costa si è messo al lavoro approfondendo il caso attraverso le visure catastali. E' così è emerso che l'accesso al mare in quel tratto di costa andrebbe garantito a tutti, perché pubblico.

Un provvedimento che anticipa il Pudm

Nella nota si legge che "al confine dell'area privata che si trova sul lungomare Cristoforo Colombo e che riguarda uno spazio carrabile già utilizzato come percorso di acceso alla costa, è stato collocato un cancello e che lo stesso è stato recentemente chiuso con catenaccio". Dal Comune sono dunque chiari: "In coerenza con quanto previsto dalle linee guida regionali, nella proposta del Pudm, a oggi in fase di approvazione, in prossimità dell'area è stato previsto un punto di accesso alla costa".

L'intervento del Comune apre la strada a un percorso che la Giunta vuole seguire, ovvero quello della prossima approvazione del Piano regolatore del demanio marittimo: "Il ripristino delle condizioni di libero accesso al mare riveste pubblico interesse e permette di agevolare l'espletamento delle attività istituzionali della capitaneria di porto, tra cui è compresa la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino". Intanto nei giorni scorsi il cancello è stato danneggiato da ignoti per creare un varco d'accesso e riappropriarsi con forza del mare.