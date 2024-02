Dossier Divieto di svolta green

Auto elettriche triplicate a Palermo dopo la pandemia, ma ricaricare è un'impresa: ecco perché

Sono circa 200 in città le colonnine, non tutte però sono utilizzabili per vari motivi: alcune sono ancora in attesa di attivazione, altre occupate da veicoli che utilizzano gli stalli come posteggio. Il racconto di chi ha scelto una vettura ecologica e che ogni giorno deve faticare per fare il pieno di energia