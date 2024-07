Dossier Mare sicuro

Alga tossica, quali sono le spiagge più a rischio nel Palermitano e perché non vengono fatti rilievi a Mondello

Benedetto Sirchia, dirigente dell'unità Ambiente marino costiero dell'Arpa Sicilia, segue il fenomeno da quando è esploso in tutta Italia e spiega il modo in cui sono state scelte le zone da monitorare e come mai la soglia limite per il divieto di balneazione è stata innalzata - VIDEO E FOTO