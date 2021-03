Dl sostegno, Aiello (M5s): "Inserire norma ad hoc su proroga contratti navigator"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"È fondamentale inserire nel prossimo Decreto Sostegno la proroga dei contratti dei NAVIGATOR. Parliamo di circa 3mila professionisti altamente qualificati che hanno contributo alla convocazione, accoglienza e colloqui di circa 800mila beneficiari del Reddito di cittadinanza, 350mila dei quali hanno avuto almeno un rapporto di lavoro successivo all'accoglimento della domanda di Rdc. Un patrimonio che non possiamo disperdere e che anzi andrebbe ulteriormente valorizzato, mettendolo a disposizione anche dei percettori di altre forme di sostegno al reddito". Lo afferma, in una nota, il parlamentare del MoVimento 5 Stelle delle Commissione Lavoro alla Camera.

"Tra le altre - ricorda - la pandemia ha bloccato anche le selezioni previste dalla legge istitutiva del Reddito di cittadinanza attraverso le quali le Regioni devono procedere all'assunzione di 11.600 nuovi operatori da inserire nei Centri per l'impiego, attualmente dotati di 8mila addetti". "In attesa che la situazione sanitaria renda possibile lo svolgimento di queste prove, e' importante che il Governo punti sulle politiche attive del lavoro anche attraverso la proroga dei contratti dei NAVIGATOR, per noi indispensabile", conclude il parlamentare del MoVimento 5 Stelle.