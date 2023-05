Diretta

Tutti gli eventi organizzati in memoria del giudice, della moglie e degli agenti di scorta uccisi dalla mafia il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci

Trentuno anni dopo, come succede sempre dal 1992, Palermo ricorda Giovanni Falcone, ucciso da Cosa nostra, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Il 23 maggio, infatti, è una data spartiacque per la storia di una città che ha eletto a eroi due giudici saltati per aria nei drammatici eccidi mafiosi. Questo 23 maggio ha, però, un sapore "speciale": l'ultimo dei Corleonesi, Matteo Messina Denaro, è in carcere.

E la Fondazione Falcone dedica questa giornata a tutte le vittime della mafia: in particolar modo alla piccola Nadia Nencioni, assassinata con l’intera famiglia il 27 maggio del 1993 nella strage dei Georgofili a Firenze. Il titolo del trentunesimo anniversario della strage di Capaci è infatti "Il tramonto si avvicina", nome tratto dall’ultima poesia che la bambina scrisse in ospedale. Lo stesso componimento ha ispirato anche il codice dell’operazione della cattura di Matteo Messina Denaro lo scorso 16 gennaio. Tanti gli eventi in programma oggi. Li seguiamo con una diretta no stop.