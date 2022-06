Verso Palermo-Padova, notizie e aggiornamenti in tempo reale

Diretta

Calcio d'inizio alle 21,15. Barbera strapieno: previste oltre 33 mila persone. Seguiamo la marcia d'avvicinamento al match che potrebbe riportare i rosanero nel calcio che conta

Il grande giorno è arrivato. Palermo-Padova per il club rosanero potrebbe voler dire il ritorno nel calcio che conta a distanza di tre anni da quel doloroso fallimento che ha segnato una profonda ferita nella memoria dei tifosi. La finalissima sarà seguita in tutto il mondo. Il Palermo deve difendere il prezioso vantaggio ottenuto in Veneto. Un vantaggio striminzito da proteggere in tutti i modi. Seguiremo tutti gli avvenimenti nelle ore che precedono il fischio d'inizio con una lunga diretta. Obiettivo: dire addio alla Serie C. L'ultima volta avvenne nel 2001, in casa contro l'Ascoli. E anche quello era un weekend di elezioni...