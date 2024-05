Palermo si ferma per ricordare Falcone: la diretta degli eventi e delle manifestazioni

Diretta

Tutti gli appuntamenti organizzati in memoria del giudice, della moglie e degli agenti di scorta uccisi dalla mafia il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci

I palermitani non dimenticano. Anche quest'anno la città si prepara a omaggiare le vittime della strage di Capaci: il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo gli uomini della sua scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Arriveranno studenti da ogni parte d'Italia e sono diversi gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione che porta il suo nome, dedicati quest'anno ai morti sul lavoro a Casteldaccia. Seguiremo tutti eventi in programma oggi con una diretta no stop.