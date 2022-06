Elezioni, Palermo al voto: notizie e aggiornamenti in diretta

Diretta

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 nelle 600 sezioni cittadine per scegliere sindaco, consiglieri comunali e di circoscrizione

Stop alle parole, via al voto. Alle 7 si sono aperti i seggi delle 600 sezioni cittadine, dove si potrà votare fino alle 23. Sono 544.486 gli aventi diritto chiamati a scegliere il sindaco, i consiglieri comunali, di quartiere e i presidenti delle otto circoscrizioni. Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà prima con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia; mentre lo scrutinio delle Comunali inizierà domani alle 14. L'eventuale ballottaggio è previsto il 26 giugno.

L'election day è stato preceduto da una vigilia movimentata, con scrutatori che hanno dato forfait all'ultimo minuto, seggi senza presidente, assenza del materiale elettorale (dalle urne alle schede). A rilento anche il rilascio delle tessere elettorali.

Per la successione di Leoluca Orlando è corsa a sei: a sfidarsi in questo primo turno sono Rita Barbera (sostenuta dalla lista che porta il suo nome e da quella di Potere al Popolo), Francesca Donato (Rinascita Palermo), Fabrizio Ferrandelli (Più Europa-Azione, E tu splendi Palermo, Rompi il sistema), Roberto Lagalla (Prima l'Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lavoriamo per Palermo, Alleanza per Palermo, Noi con l'Italia, Moderati per Lagalla sindaco, Unione di Centro), Ciro Lomonte (Ciro Lomonte sindaco) e Franco Miceli (Sinistra Civica Ecologista l'Unità per Palermo, M5S, Pd, Progetto Palermo).

