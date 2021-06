Rifiuti e topi in strada, via Adria soffoca nel degrado

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì pomeriggio sopralluogo del vicesindaco di Palermo Fabio Giambone con il presidente della quinta circoscrizione Fabio Teresi e il consigliere Salvo Altadonna in via Adria, zona Parlatore, dopo tante segnalazioni dei residenti. Immondizia abbandonata con la raccolta di rifiuti a singhiozzo e topi nelle case dei cittadini. In una villetta sarà presto realizzata un’area sgambamento cani.

Nella stessa giornata gli operai della Rap hanno provveduto con le operazioni di diserbo nella strada. Nei prossimi giorni sarà completata nella zona, in particolare nelle vie Furitano, Garufi, Merenda, Musso, Siragusa, Turr.

"Prossimo passo sarà incontrare gli esercenti di via Cataldo Parisio - dice Salvo Altadonna - spaccato commerciale fondamentale nella zona che necessita di particolari attenzioni e di stimoli per il rilancio post covid. In quell’occasione proporrò la costituzione di un centro commerciale naturale come volano della ripartenza".