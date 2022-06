Resse, insulti e spintoni: caos per i biglietti di Palermo-Padova, arriva la polizia

Caos, resse, insulti e spintoni. Tutto pur di accaparrarsi un biglietto per partecipare per la partita che vale una stagione. Momenti di tensione questa mattina davanti ai punti vendita dello stadio Renzo Barbera e al Sanlorenzo Mercato dove c'erano in vendita i tagliandi per il ritorno della finale, Palermo-Padova, in programma per domenica sera. Per riportare la calma è stato necessario in entrambi i casi l’intervento delle forze dell’ordine che sono state allertate dai responsabili di VivaTicket.

Dopo la vittoria per 1-0 all’Euganeo fra i tifosi più impazienti è cresciuta l'attesa per l'ultimo match. In molti hanno iniziato, già la scorsa notte, a mettersi in fila davanti ai punti vendita per conquistare un posto che gli avrebbe garantito l'acquisto. Così è andata allo stadio Renzo Barbera dove questa mattina, intorno alle 7, sono arrivati i "primi" supporter rosanero. Se non fosse che iera sera i responsabili di VivaTicket, all'arrivo dei primi palermitani disposti a passare la notte in viale del Fante, avrebbero deciso di stilare una lista dei presenti per prevenire disagi.

Nonostante l’accortezza, le persone arrivate questa mattina avrebbero avuto da ridire. "Perché io, arrivato alle 7, devo essere scavalcato da altri?", ha ripetuto un signore in maniera sempre più insistente. “Io sono qui da stanotte”, avrebbe replicato un altro sentendosi poi rispondere: “Eh no, questa lista non è valida”. Alla conversazione si sarebbero uniti altri presenti spalleggiando, in base all’orario d’arrivo, l’una o l’altra “fazione”. In pochi minuti la situazione è degenerata e, dopo qualche spintone ricevuto dal dipendente di VivaTicket, è stato chiesto l’intervento della polizia.

Stesso copione anche al Sanlorenzo Mercato dove però la ressa sarebbe legata a dei problemi tecnici: i terminali per l’acquisto dei biglietti, già dalle prime ore del mattino, non riuscivano. comunicare con i server. Le persone continuavano ad arrivare ma i responsabili della postazione mobile VivaTicket, non riuscendo a ripristinare il collegamento, avrebbero invitato i presenti a tornare in un secondo momento. I tifosi sarebbero andati in escandescenze non accettando l’invito. “Io non vado via da qui senza biglietto”, avrebbero detto in molti. E anche questa volta, per riportare la situazione alla normalità, sono intervenute le volanti di polizia.