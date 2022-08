Sorpreso mentre cede hashish a un giovane: arrestato palermitano di 65 anni

I carabinieri del nucleo Roma scalo Termini hanno arrestato un 65enne di Palermo, che è stato bloccato nella Capitale, in via Marsala dopo aver ceduto alcune dosi di hashish ad un giovane.

La scoperta è stata fatta nell'ambito dell’attività antidroga posta in essere in occasione del ponte di Ferragosto dai carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura della Repubblica capitolina, che ha consentito, nelle ultime ore, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie.

Il palermitano inoltre è stato trovato in possesso di una chiave, risultata poi essere di un garage a lui in uso in zona Magliana che i militari hanno deciso di perquisire. Al suo interno sono stati trovati 4 smartphone di dubbia provenienza, che sono stati sequestrati. Oltre che per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è accusato anche di ricettazione.