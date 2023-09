Bagheria ha un nuovo centenario: grande festa per Zu' Mimiddu

Bagheria ha un nuovo centenario: si tratta di Domenico Monreale, noto a tutti come Zu' Mimiddu, che sabato scorso, 23 settembre, ha spento le 100 candeline. A portare i saluti dell'amministrazione ed una pergamena di benemerenza per il traguardo raggiunto, per conto del Comune di Bagheria, l'assessore alla Comunicazione e Spettacolo, Giusi Chiello.

"Zu' Mimiddu è noto in città perché da giovane faceva il carrettiere e trasportava prodotti e alimenti dai produttori di Bagheria ai commercianti in varie parti dell'Isola - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria -. Una numerosa famiglia ha festeggiato i 100 anni del nonnino cui vanno gli auguri di tutta l'amministrazione.