Il Comune vuole raddoppiare, torna la Ztl diurna e notturna: "E presto anche la Ztl 2"

Adesso è ufficiale: dal 3 agosto torna la Ztl diurna e notturna. E c'è una novità: la Giunta infatti avvierà subito lo studio per la Ztl 2, che si allarga così verso la zona nord del centro. "L'obiettivo - fanno sapere dal Comune - è quello di incrementare la fruibilità pedonale di aree centrali e turistiche". Dal 3 agosto tornano in vigore anche le zone blu. Un disguido tecnico aveva rallentato l'iter, oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità.

Tutti i pass saranno estesi per la durata dell'interruzione. Visto che il blocco è iniziato il 12 marzo, tutti i pass - sia quelli delle zone blu sia quelli della Ztl - saranno prorogati quindi di 143 giorni. Ogni cittadino dovrà fare il calcolo della propria scadenza, allungando di 20 settimane e 4 giorni la validità del pass. Inoltre, per le sole aree di Mondello e Sferracavallo, trattandosi di strisce blu stagionali, tutti i pass della stagione 2019 saranno automaticamente rinnovati per il 2020.