Arriva un altro stop per la Ztl, scatta sospensione fino al 5 aprile

La notizia era nell'aria e ora diventa ufficiale. Arriva un altro stop per la Ztl. "Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore comunale Giusto Catania in condivisione con tutta la Giunta comunale - si legge in una nota del Comune - alla luce dell'analisi dei dati sull'andamento del traffico e dei report forniti da Amat circa la richiesta di Tpl (trasporto pubblico locale) in città, hanno deciso che la Ztl centrale diurna sarà sospesa dal prossimo lunedì 22 marzo fino al 5 aprile compreso, salvo ulteriori proroghe". Resta analogamente sospesa la Ztl notturna.

La zona a traffico limitato era tornata in vigore lo scorso 2 marzo. A distanza di meno di tre settimane è arrivato il nuovo stop. Tutti i pass attivi dal giorno della sospensione saranno prorogati di validità per i giorni non goduti.

Nei prossimi giorni sarà attiva un'app per verificare lo stato dell'abbonamento Ztl. L'idea è quella di inserire la targa e codice fiscale come accade per la verifica dello stato assicurativo del mezzo nel sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Un supporto fondamentale per chi è rimasto spaesato a causa dei provvedimenti a singhiozzo con la zona a traffico limitato che più di una volta è stata stoppata con abbonamenti di fatto "congelati" e date di scadenza rivoluzionate. Anche Giusto Catania ha confermato l'arrivo dell'applicazione: "So che la Sispi sta implementando la app con tutti i servizi necessari", ha detto.

Le reazioni

"Apprendiamo con soddisfazione della nuova sospensione della Ztl da lunedì e fino a Pasqua. Era quello che aveva proposto la Lega, che ha anche protestato con un sit in quando la ztl era sta riattivata. L'amministrazione comunale ha attivato di nuovo la modalità buon senso. Ci dispiace però che i palermitani debbano continuare a subire il caos che, evidentemente, c'è nella programmazione dell'assessore Catania, con queste continue sospensioni e riattivazioni. Oltre a chiedere che la ZTL venga sospesa fino alla fine della pandemia, chiediamo al sindaco Orlando di fare un ulteriore passaggio di buon senso e sospendere anche l'assessore Catania dalla giunta", dichiarano il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda e la coordinatrice della Lega giovani, Elisabetta Luparello.