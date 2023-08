Il Cga dà ragione al Comune, la Ztl è legittima: bocciati i ricorsi di residenti e commercianti

Con due diverse sentenze, il Consiglio di giustizia amministrativa ha bocciato i ricorsi contro la Ztl presentati nel 2016 da trecento fra commercianti e residenti in centro storico. La Zona a traffico limitato, introdotta dall'amministrazione Orlando per limitare lo smog prodotto dalle auto, è legittima.

Si chiude così definitivamente la querelle che ha tenuto banco in questi anni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese, 16 mila euro complessivamente, che si sommano a quelle stabilite dai giudici amministrativi nelle sentenze di primo grado. Così ha deciso il collegio del Cga composto da Fabio Taormina (presidente), Carlo Modica de Mohac (consigliere), Michele Pizzi (consigliere estensore), Maria Immordino (consigliere) e Giovanni Ardizzone (consigliere).

I due pronunciamenti del Cga, che nella sostanza ricalcano quelli del Tar, accolgono le tesi difensive del Comune - rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Criscuoli, che ha eccepito anche l'eccessiva lunghezza non autorizzata del ricorso (oltre i 70 mila caratteri) - e dell'Amat - assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi - confermando il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Nel merito viene stabilito che "l’interesse fatto valere in giudizio non nasce da una specifica lesione individuale, idonea a differenziare la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti rispetto a quella dell’intera cittadinanza, ma riguarda al contrario un interesse adespota (quello all’abolizione o comunque alla rimodulazione della Ztl), che i ricorrenti hanno fatto valere non uti singulis, bensì uti cives, dando quindi luogo ad una inammissibile azione popolare".

L'inammissibilità, si legge in una delle due sentenze, viene anche dichiarata "stante il conflitto di interessi (anche potenziale) sussistente tra i ricorrenti, considerato che soltanto alcuni di costoro sono anche commercianti operanti all’interno della Ztl, i quali hanno lamentato il minor incasso dovuto alle restrizioni al traffico, essendo evidente che la posizione di chi esercita un’attività commerciale all’interno della Ztl (e che quindi desidera una minore limitazione al traffico al fine di aumentare la propria clientela) è ben diversa e si pone in conflitto con l’interesse di coloro che sono residenti all’interno della Ztl e che, pertanto, possono ottenere un vantaggio dalle restrizioni al traffico, in termini di minore inquinamento atmosferico, di minore inquinamento acustico e di miglioramento della qualità della vita". Inoltre, prosegue il provvedimento, "l'interesse dei residenti all’interno della Ztl è eterogeneo rispetto all’interesse di coloro che risiedono fuori dalla Ztl".

Soddisfatto dall'esito dellle sentenze l'avvocato coordinatore capo del Comune, Vincenzo Criscuoli, secondo cui "il giudizio inappellabile del Cga dimostra la bontà delle tesi difensive e l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva degli appellanti".

L'ex assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, rivendica invece le scelte politiche fatte dalla precedente amministrazione comunale: "Dopo anni di bugie e campagne d'odio si chiude definitivamente la vicenda Ztl. Il merito delle sentenze è inequivocabile e dimostra che abbiamo operato solo ed esclusivamente per la tutela del bene collettivo e della salute pubblica. La storia ci ha dato ragione, smentendo chi ha denigrato il nostro operato su un tema fondamentale del nostro programma. Non ci aspettiamo che chiedano scusa quelli che hanno fatto la campagna elettorale affermando che avrebbero cancellato la Ztl e che hanno costruito i loro vantaggi elettorali contro la città. Tuttavia, sarebbe un segnale di grande onestà intellettuale sottolineare la correttezza della nostra scelta".