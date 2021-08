Ztl, problemi tecnici con le nuove telecamere: slitta al 13 settembre l'attivazione di 26 "occhi elettronici"

Slitta al 13 settembre l'attivazione delle 26 nuove telecamere della Ztl. Lo ha deciso il Comune dopo la fase di pre esercizio in cui si è verificato "qualche problema tecnico, soprattutto nella trasmissione dei dati". E così, sebbene "la stragrande parte delle telecamere funzioni correttamente", l’assessore alla Mobilità Giusto Catania ha disposto il prolungamento della fase di pre esercizio per una decina di giorni "al fine di garantire il corretto funzionamento di tutto il sistema".

“La fase di pre esercizio - dice l'assessore Catania - serve proprio a verificare il corretto funzionamento dei varchi elettronici e si è ritenuto utile, anche al fine di garantire una comunicazione chiara alla cittadinanza, che il controllo elettronico della Ztl parta con tutti i varchi perfettamente funzionanti e contemporaneamente attivi".

Durante i test, non si possono elevare multe ai trasgressori tramite le telecamere; tuttavia, sottlinea il Comune, l’attività sanzionatoria è in ogni caso garantita dal regolare servizio della polizia municipale. Le multe elevate tramite gli "occhi elettronici", che dovevano partire il primo settembre, sono state rinviate a lunedì 13. Non prima però di un’ulteriore comunicazione alla cittadinanza.

Al momento nella Ztl è ci sono solamente da 5 varchi videosorvegliati: stazione centrale, Porta Felice, via Volturno, via Porto Salvo (di fronte piazza Marina) e via Gagini. Le nuove telecamere copriranno altri 26 ingressi liberi. Ecco, nel dettaglio, l'elenco: via San Sebastiano, via Alloro, via Cervello, vicolo del Pallone, via Carmelo Pardi, via Filangeri, corso dei Mille, via Maqueda, via Cesare Battisti, via Grasso angolo via Mignosi, via Musco angolo via Grasso, via Lo Giudice, via San Francesco Saverio. E ancora: via Cadorna, piazza Baronio Manfredi, via Barbieri, Porta Nuova, via Papireto, via Matteo Bonello, piazza del Noviziato, via Maqueda-via Cavour, via Roma (Olivella), via degli Angelini, piazza Santa Teresa, via Cappuccinelle (cortile Mangano), via Cappuccinelle (angolo via Papireto).