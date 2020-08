Ztl, Assoimpresa: "Bastava avere buonsenso e rinviare ripristino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Bastava un pizzico di buonsenso e attendere ancora qualche mese prima di riattivare la Ztl e le zone blu. Commercianti e imprese sono ancora in ginocchio a causa del lockdown e tutto ciò ovviamente non li aiuta”. Lo ha detto Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa, in merito alla ripresa della Ztl e delle strisce blu a pagamento. “Le ferite per commercianti e aziende sono ancora aperte e nei prossimi mesi sicuramente non andrà meglio considerato che il Governo nazionale non ha fatto moltissimo per evitare chiusure e fallimenti. In questo drammatico momento non era certo il caso di riattivare la Ztl, perlopiù nel mese di agosto. Lo ribadisco, bastava aspettare ancora qualche mese, considerato anche che l’emergenza covid non è terminata e non c’è stata una reale ripresa per commercianti e imprese”.